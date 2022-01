No ‘Melhores do Ano’, o grande vencedor foi o humorista Paulo Vieira

“Percebi que teve muito canapé e pouca coxinha. Acho que deixou a desejar”, avaliou, irônico, o humorista Paulo Vieira durante a premiação Melhores do Ano, exibida neste domingo, 2, no Domingão apresentado por Luciano Huck. A tradicional “festa da firma”, comandada nos últimos 24 anos por Faustão, ganhou um banho de loja ao seguir o padrão de premiações americanas, com os indicados sentados em mesas em uma plateia de celebridades com o devido distanciamento social. Entre o batalhão de estrelas globais, o destaque da noite, porém, foi o deboche calculado de Paulo Vieira, co-apresentador da festa.

O humorista de 29 anos fez entradas pontuais ao longo da cerimônia, com piadas ácidas que não pouparam a rede Globo nem o próprio Huck. “Todo mundo que está aqui trabalhou muito esse ano. Mas não tanto quanto o RH da Globo”, disse ele no início do prêmio em referência às muitas demissões do elenco fixo da emissora. “Achei até que tinham contratado o Thanos [vilão da Marvel] no RH, ele estalou o dedo e metade do elenco sumiu.” Entre as risadas tímidas, Vieira soltou em seguida: “Acho ótimo todo mundo pensando: será que eu posso rir?”.

O humorista ainda alfinetou de uma só vez a emissora e o governo Bolsonaro. “Teve gente que saiu porque quis, por exemplo o Tiago Leifert, que saiu e abriu 16 vagas de apresentadores na Globo. Tiago Leifert sozinho criou mais empregos que o Paulo Guedes.” Mais perto do fim, ele fez uma enquete de perguntas a Huck, para saber se ele assistia mesmo à Globo. “Salve-se Quem Puder é o nome de uma novela ou uma retrospectiva do último governo?”. A ousadia se estendeu, com certo pudor, ao próprio anfitrião. “Luciano [Huck] não criou a categoria melhor apresentador. É a segunda eleição que ele foge esse ano”.

Ácido, mas no ponto certo, Vieira é um talento pouco usado pela rede Globo. Após ganhar visibilidade no Programa do Porchat, talk-show do humorista Fábio Porchat na RecordTV, Vieira vem pulando entre papéis pequenos da emissora carioca, com participações em programas como Escolinha do Professor Raimundo e Se Joga. Atualmente, integra o jogo culinário e humorístico Rolling Kitchen Brasil, do GNT. Mas é nas redes sociais que Vieira esbanja todo seu humor reprimido pela TV. No Twitter, ele diverte os seguidores com histórias sobre os perrengues vividos por sua família ao lado do melhor amigo de seu pai, Pablo, um homem enrolado e constantemente envolvido em roubadas. A trama narrada on-line fez tanto sucesso que vai virar uma série no Globoplay. Uma boa chance para Vieira mostrar a que veio.