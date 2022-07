Netflix começa a cobrar taxa por senha compartilhada na América Latina

A Netflix começou a cobrar um valor adicional dos assinantes que quiserem que seu login e sua senha possam ser utilizados fora do endereço do titular da conta em países da América Latina. Testes da nova modalidade já foram implementados no Chile, Costa Rica e Peru, e serão iniciados também na Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala e Honduras. De acordo com a Bloomberg, os usuários não poderão passar mais de duas semanas usando a mesma conta em mais de uma residência. Caso ultrapasse esse prazo, a Netflix perguntará ao cliente se prefere mudar o endereço principal ou pagar uma taxa extra para ter dois locais de acesso. A medida não será aplicada em dispositivos móveis, como celulares e notebooks.

Na Argentina, a taxa adicional custará 219 pesos argentinos, cerca de 9,12 reais na cotação atual, e 2,99 dólares nos outros quatro países (cerca de 16,19 reais). De acordo com a gigante do streaming, mais de 100 milhões de contas ao redor do mundo compartilham suas senhas, um fator que implicou na perda de 200.000 assinantes no primeiro trimestre deste ano. Ainda não há previsão da chegada da medida no Brasil.

Chengyi Long, diretor de inovação de produto da Netflix, defendeu a nova forma de cobrança como uma necessidade do mercado em um post no blog da plataforma. “O amplo compartilhamento de contas entre as famílias de hoje prejudica nossa capacidade de longo prazo de investir e melhorar nosso serviço”, declarou o executivo.

A companhia também estuda novas maneiras de lucrar e cortar gastos, como adicionar publicidade dentro da plataforma, uma decisão que vai contra a filosofia da empresa que a tornou tão atrativa no início.

Nesta terça-feira, 19, a gigante anunciou a seus investidores que perdeu um milhão de assinantes no segundo trimestre de 2022, sendo o maior recorde negativo na história da plataforma. No total, a Netflix perdeu 1,2 milhão de assinaturas só neste ano. Apesar do número assustador, o resultado ficou abaixo do esperado pela empresa, que projetava mais de dois milhões de contas canceladas para o período. O serviço também cresceu 9% no segundo trimestre, chegando ao montante de 7,9 bilhões de dólares e fechando junho com aproximadamente 220,7 milhões de assinantes ao redor do mundo.

