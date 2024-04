Netflix anuncia mudança de sua sede no país para a cidade de São Paulo

Após vários anos instalada em Barueri, a sede da Netflix no Brasil está de mudança para São Paulo. A capital paulista abrigou o primeiro escritório da gigante do streaming no passado, até se transferir para Barueri. Agora, a plataforma confirma com exclusividade a VEJA que retornará para São Paulo, mudança que será selada em uma reunião na prefeitura da cidade na tarde desta sexta-feira, 26.

Conforme a agenda oficial da prefeitura paulistana, a reunião conta com a presença do prefeito Ricardo Nunes e de Elisabetta Zenatti, vice-presidente da Netflix, e Mariana Polidorio, diretora de políticas públicas da Netflix. Também participam do encontro o secretário da Fazenda, Luis Felipe Vidal Arellano, o secretário executivo de Planejamento e Entregas Prioritárias (SEPEP), Fernando Chucre, o chefe de gabinete do prefeito, Vitor Sampaio, a presidente da SP Cine, Lyara Oliveira, o diretor de Investimentos e Parcerias Estratégicas da SP Cine, Luiz Toledo, e o diretor de Inovação e Políticas do Audiovisual da SP Cine, Emiliano Zapata.

O endereço do escritório da Netflix na capital paulista ainda não foi definido. Por enquanto, a empresa funcionará em um local provisório até definir sua sede definitiva.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial