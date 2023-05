Na onda de ‘Rainha Charlotte’: 5 tramas românticas de época para maratonar

Depois de Bridgerton, é a vez da série derivada Rainha Charlotte dominar a Netflix. Unindo romance, protagonista forte e críticas à sociedade do período, a produção já ultrapassa as 306 milhões de horas assistidas na plataforma. Confira outras 5 tramas românticas de época, entre filmes e séries, para emendar uma maratona:

A Idade Dourada

Onde assistir: HBO Max

Do criador de Downtown Abbey, a série acompanha a jovem Marian Brooks (Louisa Jacobson, filha de Meryl Streep) que, após a morte do pai, se muda para Nova York para viver com as tias, representantes de uma elite tradicional. No novo lar, vai se deparar com uma enxurrada de regras de etiqueta e uma guerra entre endinheirados. Afiada, a comédia romântica traz ainda visibilidade a temas raciais com a personagem Peggy Scott (Denée Benton), aspirante a escritora negra que sonha com uma carreira apesar dos protestos do pai. Uma segunda temporada já está confirmada.

Emily

Onde assistir: disponível em plataformas de aluguel

Publicado em 1847, o clássico O Morro dos Ventos Uivantes foi o único romance de Emily Brontë — que morreu aos 30 anos, de tuberculose. O filme protagonizado por Emma Mackey (de Sex Education) retrata de maneira especulativa a vida solitária e melancólica da autora, que tinha aversão aos considerados bons modos femininos, pregados pela educação cristã e conservadora à qual era submetida. A trama, então, busca preencher as lacunas para entender como uma mulher provinciana como Emily criou em sua obra uma história tão pungente sobre um amor proibido e uma sociedade hipócrita.

Emma

Onde assistir: disponível em plataformas de aluguel

Continua após a publicidade

Emma foi o último livro publicado em vida pela inglesa Jane Austen, em 1815. Estrelada por Anya Taylor-Joy, a mais recente adaptação cinematográfica da obra tem como ponto forte seu visual estupendo, recheado de belos figurinos e cenários. A narrativa cômica gira em torno de Emma Woodhouse, jovem rica e esnobe que passa a explorar seu suposto dom como casamenteira. Quando a ingênua Harriet chega à cidade e se apaixona por um fazendeiro, Emma interfere na relação, disposta a encontrar opções de pretendentes mais endinheirados para a amiga.

Gentleman Jack

Onde assistir: HBO Max

Anne Lister foi uma mulher lésbica que desafiou a sociedade britânica de meados do século 19. Baseada em sua história real, a série da HBO em parceria com a BBC mostra como Anne tinha inteligência ímpar para os negócios e conseguiu reabrir minas de carvão encontradas em seu terreno, que estavam sendo roubadas. Impulsionada por seu poder econômico como proprietária de terras, ela ainda se casou com uma mulher no ano de 1834, ato revolucionário para a época. Apesar de destemida e transgressora, sua trajetória não foi, claro, moleza — luta interpretada com maestria pela atriz Suranne Jones.

The Great

Onde assistir: Lionsgate+

Com duas temporadas disponíveis e uma terceira para estrear em julho, The Great é ambientada na Rússia do século XVIII, retratada com uma estética luxuosa de encher os olhos. Elle Fanning vive Catarina II, esposa de Pedro I (Nicholas Hoult) que deu um golpe e tornou-se imperatriz — ficando marcada na história como Catarina, a Grande. O tom cômico da produção, sustentado pela satirização dos dramas da realeza, alinhado às atuações divertidas, tornam a maratona irresistível.