Motorista que atropelou Kayky Brito desabafa – e recebe ajuda por pix

O motorista de aplicativo Diones da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito, 34, na madrugada do ultimo sábado, 2, se pronunciou sobre o caso nessa quinta-feira, 7. Em um vídeo postado no Instagram, Diones disse que não está vivendo dias fáceis desde o atropelamento. “Não tenho conseguido dormir direito por tudo o que tá acontecendo. E tô torcendo muito para que o Kayky saia dessa logo, se recupere e volte pra família, pro seu filhinho. É o que é eu mais quero”, disse ele depois de agradecer as mensagens de apoio que tem recebido.

Diones também revelou que não está trabalhando e não tem dinheiro para arcar com o concerto do carro e a franquia do seguro. “Eu não tenho da onde tirar [dinheiro]. Era o único sustento que eu tinha para trazer o alimento pra dentro de casa”, lamentou no vídeo. Na legenda da publicação, o motorista também agradeceu o auxílio financeiro recebido. “Tem muita gente pedindo meu pix para ajudar, e sou muito grato. Quem quiser e puder contribuir com certeza vai ajudar muito nesse momento que estou passando”, escreveu ele.

A vaquinha online destinada ao motorista, que tinha como meta 30 mil reais, arrecadou, até o momento, mais de R$ 83 mil. “Essa vaquinha é para cobrir o prejuízo do meu carro, a franquia do seguro, a prestação do carro, a mensalidade do seguro, e despesas com meus filhos até o carro ficar pronto e eu voltar a trabalhar novamente. Deus é soberano sobre todas as coisas”, diz a descrição no site.

Kayky foi atropelado na madrugada de sábado para domingo na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O ator, que estava em um quiosque com amigos, atravessou a pista para pegar algo no carro estacionado do outro lado da avenida e foi atingido na volta pelo veículo de aplicativo. Imagens de segurança mostraram ainda que Kayky quase foi atropelado por um outro carro momentos antes.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa, sem intenção. Em depoimento, o motorista disse que Kayky cruzou a pista repentinamente. Ele conta que tentou desviar para outra faixa, mas não conseguiu evitar o atropelamento, versão corroborada por imagens do local. O condutor ainda foi submetido a exames de alcoolemia, mas não foi constatada a ingestão de bebidas alcoólicas. A investigação agora fará uma perícia nas imagens para determinar se o veículo trafegava dentro do limite de velocidade da via, que é de 70 km/h.

Kayky sofreu traumatismo craniano e politraumatismo pelo corpo. O ator segue internado na UTI do Hospital Copa D’Or e passou por uma cirurgia na pelve e outra do braço direito. Ele permanece sedado e com respiração mecânica, mas o boletim médico mais recente, divulgado pela irmã Sthefany Brito na quarta-feira, apontou uma melhora evolutiva no quadro.

Confira o vídeo: