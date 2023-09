Em recuperação, Kayky Brito permanecerá sedado por mais 48 horas

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi hospitalizado na madrugada do sábado, 2, após um atropelamento na Barra da Tijuca que o deixou com um quadro grave de traumatismo craniano e politrauma corporal. Três dias após o acidente, ele deve continuar sedado por mais 48 horas como parte da recuperação dos procedimentos cirúrgicos pelos quais passou ontem, diz boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D’Or, onde segue intubado, na manhã de terça, 5.

As cirurgias em questão fixaram suas fraturas na pelve e no braço direito, e, segundo a esposa do ator, Tamara Dalcanale, correram bem: “Hoje é mais um dia de superação! Kayky passou bem pela cirurgia que realizou hoje de manhã. Um dia de cada vez, unidos pela fé e esperança de que ele ficará bem. Agradeço a todos pelas mensagens e orações, sem dúvida toda essa energia positiva está sendo importante para sua recuperação”, escreveu em seus stories do Instagram na segunda-feira, 4.

A notícia do acidente se espalhou rapidamente na internet e chegou ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que prometeu reduzir a velocidade das vias cariocas em resposta ao infortúnio. Atualmente, o limite na orla da Barra, onde Kayky foi atingido, é de 70 quilômetros por hora. Kayky teria deixado o local onde estava reunido com amigos para ir até seu carro e, na volta, foi atingido pelo veículo de um motorista de aplicativo. Diones da Silva, o condutor, disse à polícia que Brito apareceu “correndo repentinamente”, e mesmo tentando desviar, não conseguiu evitar o atropelamento. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão.

