Morte e cadáver perdido: a aguardada tábua de salvação de ‘Terra e Paixão’

No ar desde 8 de maio, Terra e Paixão ainda apresenta um ibope morno para o horário nobre da Globo: apenas 25 pontos. Com isso, o autor, Walcyr Carrasco antecipou a virada da novela das 9 na tentativa de alavancar a audiência usando a morte de Daniel (Johnny Massaro) e o misterioso desaparecimento do cadáver de Agatha (Bianca Bin), a mãe de Caio (Cauã Reymond). Antes prevista para o centésimo capítulo, a cena do acidente envolvendo o filho favorito de Irene (Gloria Pires) irá ao ar nesta semana, quando o folhetim ainda passa pelos 50 episódios, e é vista como a tábua de salvação da trama rural.

No último sábado, 1º, Caio e Antonio (Tony Ramos) desenterraram o caixão de Agatha, primeira esposa do fazendeiro supostamente morta no parto de Caio — motivo pelo qual o vilão rejeita o primogênito. Ao abri-lo, entretanto, encontraram uma ossada qualquer, o que leva a crer que a mulher está viva. Nos próximos capítulos, o mocinho interpretado por Cauã Reymond se revoltará após o pai anunciar Daniel como seu sucessor nos negócios, fazendo o protagonista revelar segredos sombrios da madrasta que o odeia: Irene foi prostituta no passado e Daniel é filho de Ademir (Charles Fricks), irmão de Antônio, que também não sabia. A informação bombástica fará o advogado ir embora transtornado, e ele sofrerá um acidente de carro fatal. A partir daí, a vilã de Gloria Pires iniciará uma jornada de vingança sem limites contra o enteado e Aline (Bárbara Reis), a paixão de Daniel e Caio. O mistério envolvendo Agatha também movimentará bastante a trama.

