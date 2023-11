Maior acervo audiovisual de cultura negra do Brasil chega ao streaming

O catálogo da Cultne TV, que abriga o maior acervo audiovisual de cultura negra do Brasil, chega ao Samsung TV Plus, serviço de streaming gratuito das smart TVs da marca coreana, a partir desta quinta-feira, 16. Com isso, mais de 3.300 horas de conteúdo que incluem programas, shows, reportagens e documentários sobre negritude passam a ser disponibilizados de graça na plataforma, além do site da própria Cultne. “Empresas que querem continuar crescendo, respeitando os direitos humanos e as demandas dos consumidores pela diversidade, devem se unir a parceiros estratégicos e com o máximo de propriedade para construírem projetos que realmente façam sentido. E isso não é uma causa social, mas sim um negócio que atrai novos negócios”, diz Dom Filó, fundador e diretor da Cultne, além de ativista do movimento negro, na divulgação da parceria.

Entre os programas disponíveis estão shows como uma apresentação do Olodum no Festival Ori, realizado na Fundição Progresso no ano passado, além de documentários especiais sobre personalidades históricas como Zumbi dos Palmares e a importância do Dia da Consciência Negra, celebrada em 20 de novembro. Há ainda cobertura de eventos específicos, como o Negritudes Globo, em que a emissora fomentou a diversidade em seus projetos com apresentação de Taís Araujo e Lázaro Ramos. Outros temas da negritude também se fazem presentes com obras sobre religiões de matriz africana, materiais de educação antirracista, gêneros musicais de origem negra e dados históricos da população preta no Brasil e no mundo.

A Cultne está disponível no canal 2200 do Samsung TV Plus e no site cultne.tv.

