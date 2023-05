Luciano Huck quebra protocolo no ‘Domingão’ e coloca SBT dentro da Globo

Luciano Huck quebrou o protocolo da Globo de não citar emissoras e programas concorrentes durante o Domingão com Huck deste domingo, 21. O apresentador começou a atração com imagens do SBT, mais precisamente da filial do Rio de Janeiro. Na semana passada, durante uma entrevista ao vivo do telejornal SBT Rio, apresentado por Isabele Benito, uma mulher identificada como Cremilda havia dito ser fã de Huck ao repórter Fabiano Martinez, que fazia entrevistas com pessoas aleatórias na rua no momento em questão. Em resposta ao gesto de carinho, o comunicador convidou a idosa para assistir seu programa da plateia.

E teve o tão desejado abraço com Dona Cremilda! #Domingão pic.twitter.com/mSPESO7Qlf — Domingão com Huck (@domingao) May 21, 2023

Huck ainda agradeceu ao SBT por ter cedido a entrevista para a Globo. “Um beijo para Isabele, Fabiano. Muito obrigado ao SBT e família Abravanel por liberar as imagens”, concluiu.