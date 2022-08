Luciano Huck critica Bolsonaro após debate na Band: “Fisiologismo”

Sem citar o nome de Jair Bolsonaro (PL), Luciano Huck criticou a postura do atual presidente e opinou sobre a necessidade de lideranças mais progressistas no Brasil. Nesta segunda-feira, 29, em seu Twitter, o apresentador do Domingão com Huck, da Globo, compartilhou sua reflexão após a semana de sabatinas com presidenciáveis no Jornal Nacional e do debate na Band no domingo, 28. “Ficou claro que, para o Brasil avançar, é preciso que as lideranças se atualizem, construam pontes, modernizem agendas, despolarizem. Movimento necessário para escapar do atual fisiologismo, misoginia e falta de projeto que fizeram o país retroceder tanto”, escreveu Huck.

Na noite de domingo, Luciano Huck também havia defendido a jornalista Vera Magalhães, atacada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o debate presidencial na Band. O político chegou a dizer que Vera devia “dormir pensando nele”, após a apresentadora do Roda Viva fazer uma pergunta a Ciro Gomes (PDT) elencando as falhas do governo Bolsonaro com a vacinação da população durante a pandemia da Covid-19.

Mais uma vez me solidarizo à jornalista @veramagalhaes.

Importante destacar também a importância da presença de mulheres candidatas no debate, foram as únicas a prestarem solidariedade à Vera. — Luciano Huck (@LucianoHuck) August 29, 2022