Luciano Huck critica bilionários perdidos em submarino: “Idiotas”

O apresentador Luciano Huck chamou de “idiotas” o grupo de bilionários desaparecidos em um submersível cujo objetivo era avistar os destroços do Titanic. Batizado de Titan, o submersível da empresa OceanGate desapareceu no domingo, 18, com cinco passageiros. Desde então, equipes de resgate do Canadá e dos Estados Unidos, com auxílio de embarcações francesas, fazem buscas. O prazo para encontrar os passageiros com vida entrou em uma fase crítica, já que a reserva de oxigênio na embarcação se esgotaria por volta da manhã desta quinta, 22.

As críticas foram feitas durante uma entrevista ao podcast PodPah. O apresentador afirmou que jamais participaria de uma aventura semelhante devido às condições de segurança da embarcação. “Fico imaginando como o idiota, idiota, paga 250 mil dólares para entrar naquela lata de sardinha. É meio mórbido, porque o cara vai pro espaço, eu entendo, tem uma megatecnologia, o cara vai decolar um foguete, bilhões de dólares investidos, tecnologia que você vai usar em outras coisas”, afirmou.

Huck falou ainda das condições dentro do submersível. “O cara entra num negócio redondo, do tamanho de um bote inflável. Não tem nem cadeira para sentar, aí desce com um joystick, uma janelinha, para ver um navio onde morreram 1.600 pessoas. Não tem como aquela energia ser boa, você vai ver o Titanic lá embaixo, onde morreu um monte de gente. Vê o filme”, disse.

O apresentador completou seus comentários com uma reflexão: “Um pouco disso é que você pode ter o dinheiro e o poder que quiser, é a natureza que manda. Não dá para você achar que pode enfrentar o mar”, concluiu.