‘Loki’, ‘Lupin 3’ e mais estreias: o que assistir no streaming em outubro

Em outubro, produções de sucesso retornam para novas temporadas nas plataformas de streaming, como Loki e Lupin. Outros lançamentos, com estrelas como Brie Larson e Phoebe Dynevor à frente, prometem causar burburinho. Confira uma seleção das principais estreias para marcar na agenda:

Lupin (Parte 3)

Quando: 5 de outubro

Onde: Netflix

A produção francesa Lupan virou hit na Netflix ao retratar um roubo mirabolante que se traduz em uma jornada eletrizante de vingança pessoal e busca pela verdade, enquanto garante boas alfinetadas ao racismo, à desigualdade social e ao mal-estar causado pelos super-ricos. Com o protagonismo do brilhante Omar Sy, a terceira parte da série continuará acompanhando as aventuras de Assane, o ladrão genial, agora um dos homens mais procurados da França. Enquanto tenta proteger sua família, também encara a missão de devolver um item precioso que já lhe causou muita dor de cabeça.

Loki (2ª temporada)

Quando: 6 de outubro

Onde: Disney+

Investir na jornada solo de um dos antagonistas mais queridos da Marvel foi escolha certeira. De lá para cá, porém, o Universo Cinematográfico do estúdio, o popular MCU, vem decepcionando os fãs, com produções que já não demonstram o mesmo fôlego de outrora. A expectativa é que a segunda temporada de Loki recupere parte do entusiasmo do público. Nessa nova fase, Loki (Tom Hiddleston) precisa ordenar o caos deixado por Sylvie, sua variante feminina do multiverso. Junto de Mobius (Owen Wilson), deverá ainda evitar o ressurgimento de uma versão ainda mais maligna do vilão Kang, o Conquistador (Jonathan Majors). Grande novidade no elenco é o carismático Ke Huy Quan, oscarizado por Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo.

Jogo Justo

Quando: 6 de outubro

Onde: Netflix

Revelada por Bridgerton, em que interpreta a duquesa de Hastings, a atriz britânica Phoebe Dynevor diz que não deve continuar nas fases seguintes da série. Mas a Netflix deu um jeito de mantê-la no catálogo, desembolsando uma fortuna por esse thriller erótico. O filme foi um dos destaques do Festival de Sundance, e narra a história de um jovem casal cujo relacionamento entra em crise devido a uma promoção em uma empresa financeira grandiosa, que altera a dinâmica de poder entre os dois.

Uma Questão de Química

Quando: 13 de outubro

Onde: Apple TV+

Nos anos 1960, Elizabeth Zott aceita trabalhar como apresentadora de um programa de culinária na TV. Seu sonho era se tornar uma cientista renomada na área da química, mas o preconceito de gênero da época e a maternidade interromperam tristemente seus planos. Em frente às câmeras, logo, se torna um fenômeno, mas também passa a incomodar: na verdade, ela ensina mais do que receitas, incentivando outras mulheres a questionarem seu espaço na sociedade patriarcal. Baseada em um livro homônimo, a série limitada é estrelada e produzida por Brie Larson — e terá novos episódios semanais até 24 de novembro.

How To Be a Carioca

Quando: 18 de outubro

Onde: Star+

Conforme o título denúncia, How To Be a Carioca, nova aposta nacional do Star+, vai investir no choque cultural entre gringos e brasileiros para render humor e drama. Guiados por Francisco (Seu Jorge), seis estrangeiros — interpretados por duas argentinas, um alemão, um sírio, uma israelita e um angolano — vão encarar o cotidiano do Rio de Janeiro e tentar aprender a ser um legítimo carioca. O elenco também conta com nomes como Malu Mader, Douglas Silva e Débora Nascimento. Seu Jorge, além de atuar, embala a trilha sonora da série.

