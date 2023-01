Globo de Ouro luta para sobreviver — mas ainda está longe da bonança

Decadente após acusações de racismo pela falta de membros negros e de corrupção nos bastidores, o Globo de Ouro tenta retomar seu prestígio na 80ª edição que acontecerá nesta terça-feira, 10. Para isso, a premiação da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood fez várias manobras, como ser mais inclusiva com artistas não-brancos, dos indicados até o corpo votante. Para isso, contrataram ainda uma consultoria de diversidade e, nesta noite, vão encher o palco de celebridades pop do momento em busca de redenção e popularidade. Os esforços notáveis, entretanto, não garantem que o prêmio já pode descansar sua preocupação na era do cancelamento digital.

Em 2021, o Los Angeles Times publicou dois artigos denunciando a falta de ética da Associação responsável pelo prêmio, expondo como membros aceitavam presentes e viagens de estúdios em troca de votos, além do fato de ter um presidente, então Phillip Berk, crítico ao movimento antirracista Black Lives Matter (Vidas Negras Importam). A retaliação, mais do que justa, envolveu o boicote do medalhão Tom Cruise, astro de Top Gun, que devolveu os troféus recebidos retroativamente, e o encerramento do contrato da emissora NBC, que exibia a premiação desde 1996 e um acordo estimado em 60 milhões de dólares (aproximadamente 300 milhões de reais).

No ano passado, o Globo de Ouro não foi ao ar, nem teve celebridades e cobertura de imprensa. Neste ano, há a esperança de que será um retorno glorioso de volta à grada da NBC, com o comediante negro Jerrod Carmichael como cerimonialista pela primeira vez na história. Na lista de confirmados estão nomes como Jamie Lee Curtis, Quentin Tarantino e Ana de Armas. Estrelas em alta como Jenna Ortega, Jennifer Coolidge e Letitia Wright, e até o presidente ucraniano, Vladimir Zelenskiy, também se apresentarão na cerimônia. Houve ainda mudança nos estatutos, proibição de presentes e restrição de viagens aos membros como comprovantes de que os tempos são novos.

O fantasma do passado, entretanto, volta a assombrar com a ausência de Brendan Fraser, indicado a melhor ator por The Whale, filme de Darren Aronofksy. O ator já havia declarado que boicotaria a premiação ao acusar Philip Berk de apalpá-lo em um almoço em 2013. Outros astros podem seguir o exemplo e aderir ao boicote. Sucessos de bilheteria e da crítica em 2022, Avatar 2: O Caminho da Água, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Top Gun: Maverick devem abrilhantar a noite como favoritos em diversas categorias. Mas paira sobre o ar a dúvida se ainda se comemora a vitória de um Globo de Ouro, visto a decadência a qual a premiação sofreu nos últimos anos. Sem exibição no Brasil após a TNT não comprar os direitos da premiação para 2023, o evento poderá ser acompanhado pelas redes sociais oficias da premiação. Pelo menos no Twitter, a festa não pode parar.

