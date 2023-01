As apostas do Globo de Ouro para recuperar o prestígio

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A 80ª edição do Globo de Ouro, marcada para o dia 10 de janeiro, está lançando mão de algumas táticas para recuperar o prestígio e relevância. Uma delas é trazer figurinhas carimbadas de Hollywood para participar da apresentação da cerimônia, caso de Quentin Tarantino e a atriz Ana de Armas, do filme Blonde sobre Marilyn Monroe. Além deles, Jamie Lee Curtis, Niecy Nash, Billy Porter, Colman Domingo, Natasha Lyonne, MJ Rodriguez e Tracy Morgan, também serão apresentadores, todos juntos do comediante Jerrod Carmichael, que comandará a noite.

As duas últimas edições do Globo de Ouro sofreram duras críticas e boicotes após acusações de racismo e falta de transparência. A rede de televisão americana NBC, que deixou de transmitir a cerimônia em 2022, voltará a exibir a premiação. Segundo a revista americana Variety, outros artistas que devem comparecer na edição deste ano são Austin Butler, de Elvis, o elenco do longa Os Fabelmans, de Steven Spielberg, além de Daniel Craig, de Glass Onion: Um Mistério Knives Out.

Já os indicados nas categorias de televisão que devem marcar presença incluem Kevin Costner, de Yellowstone, Sheryl Lee Ralph, de Abbot Elementary, Julia Garner, Niecy Nash, de Dahmer, Elizabeth Debicki, a Lady Dy da quinta temporada de The Crown, Jean Smart e Hannah Einbinder, de Hacks, Jenna Ortega, Jessica Chastain, Kaley Cuoco e Jeremy Allen White, de O Urso. Por outro lado, há atores que já declararam publicamente que não vão ao Globo de Ouro por experiências passadas, caso de Brendan Fraser, estrela de The Whale.

A noite também contará com homenagens a Ryan Murphy, que receberá o quatro Prêmio Carol Burnett, e Eddie Murphy, que será agraciado com o Prêmio Cecil B. DeMille. Agora, é esperar para ver se os esforços da premiação serão suficientes para retomar a relevância perdida.