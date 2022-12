O embate de divas pop que vai agitar o Globo de Ouro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Globo de Ouro anunciou nesta segunda-feira, 12, os indicados ao prêmio que será entregue em 10 de janeiro de 2023. Voltado para o universo da TV e do cinema, a cerimônia proporcionará uma disputa entre as principais divas da música pop da atualidade: Taylor Swift, Lady Gaga e Rihanna, as três concorrem na categoria de melhor canção original.

Taylor Swift foi indicada pela letra e música da faixa Carolina, do filme Um Lugar Bem Longe Daqui. Já Lady Gaga disputa o troféu pela música Hold My Hand, do filme Top Gun: Maverick. Por fim, Rihanna, que não lançava nenhuma canção inédita há seis anos, concorre com a música Lift Me Up, de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Há, no entanto, a possibilidade de nenhuma das três ganhar, já que a categoria conta ainda com outros dois indicados: a faixa Ciao Papa, do filme Pinóquio, com letra de Roeban Katz e Guillermo del Toro e música de Alexandre Desplat, e Naatu Naatu, do filme indiano RRR, com letra de Kala Bhairava e Rahul Sipligunj e música de M.M. Keeravani.