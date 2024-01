Filho de ‘Chaves’ fala a VEJA: ‘Meu pai transcendeu o tempo’

Fora da televisão há mais de três anos, Chaves ganha agora uma mostra em São Paulo para os fãs do seriado mexicano matarem a saudade do personagem criado por Roberto Bolaños (1929-2014). Em cartaz no MIS Experience, em São Paulo, Chaves: A Exposição revisita as memórias sobre o programa com figurinos originais que ficaram guardados todos esses anos, réplicas de uniformes usados pelo super-herói Chapolin Colorado, além de fotos e curiosidades das séries do universo do personagem. A exposição também refaz cenários emblemáticos de Chaves, como a sala do Professor Girafales, a vila onde o menino mora, com as casas de cada personagem, e tem vários espaços para tirar foto.

O trabalho de Bolaños ficou eternizado na mente do brasileiro graças ao SBT, que reprisou seus programas por 35 anos ininterruptos até 2020, quando o Grupo Chespirito, comandado pelos herdeiros do artista, rompeu contrato de exibição e distribuição com a Televisa.

Em entrevista a VEJA, Roberto Gómez Bolaños, um dos filhos e presidente do Grupo Chesperito, falou sobre a importância da exposição e a possibilidade de que Chaves volte ao ar em breve. Confira:

Por que o senhor acha que é tão importante manter vivo o legado do seu pai, mostrando o Chaves para os fãs e novas gerações como na mostra Chaves: A Exposição? Acredito que o trabalho do meu pai transcendeu o tempo já no momento de sua criação, e todos os personagens continuaram a transcender. É uma manifestação cultural inclusiva do México. Acho que é uma tarefa fundamental continuarmos garantindo que as novas gerações continuem a conhecer o Chaves, Chapolin e todo mundo. Por isso este evento é tão importante.

O que mais se destaca na exposição do MIS Experience? O público encontrará muitas surpresas em cada sala, é todo um universo fantástico. Muitas peças são originais, usadas por meu pai e pelo elenco de Chaves e Chapolin Colorado. A forma como tudo foi montado é extremamente fascinante, acho que o que mais me surpreende é ver o conjunto todo, tantas memórias reunidas, tudo isso torna essa mostra tão especial.

Quando o senhor revisita as lembranças com seu pai, o que mais foi marcante nessa relação de pai e filho? Eu sempre penso em seu trabalho. Me surpreendi em poder olhar para trás e ver sua tenacidade e esforço nesse ofício. Ele sempre dizia que não era algo fácil, já que sua atividade mais importante era escrever e foi a partir disso que tudo isso aqui surgiu. Precisou de muito trabalho, dia após dia, muito tempo e disciplina. Disciplina é a palavra que o define. O que ele fez obviamente tem um gene especial de criatividade e sensibilidade, mas o que fez a diferença foi sua disciplina perfeita. Ele tinha um carinho muito grande por essas criações.

Chaves é um programa muito especial para o público brasileiro, foi exibido pelo SBT por décadas em repetição. Entretanto, as séries estão fora da TV brasileira há três anos por causa da disputa de direitos entre Grupo Chespirito e a Televisa, emissora mexicana que detém os direitos. Existe alguma possibilidade de que esse imbróglio se resolva e o público possa voltar a ver Chaves? Essa é a minha maior preocupação e responsabilidade, conseguir garantir que as pessoas possam assistir a série original novamente, porém existem complicações. Apesar disso, tenho esperança que isso se resolva logo.

Pensa em criar uma obra inédita do universo de Chaves, como um novo filme ou série spinn-off? Estamos trabalhando em uma série biográfica, começaremos as gravações em breve, ainda neste mês, e deve durar até o fim do ano. Terá Chaves, Chapolin Colorado e a turma toda.

Serviço: Chaves: A Exposição

Data: De 5 de janeiro até 31 de janeiro

Horários: De terça a sexta, domingos e feriados, das 10h às 20h (permanência até 21h) / Sábados: das 10h às 21h (permanência até 22h)

Local: MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca – São Paulo, SP

Valores: Terças: entrada gratuita — retirada dos ingressos na bilheteria / de quarta a sexta: 40,00 (inteira) e 20,00 (meia-entrada) / sábados, domingos e feriados: 60,00 (inteira) e 30,00 (meia-entrada)

Ingressos à venda: no site e na bilheteria do MIS Experience

Classificação indicativa: livre

