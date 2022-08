Família Addams na Netflix: confira nova imagem da série ‘Wednesday’

Adorada por diferentes gerações, a macabra Família Addams vai ganhar uma nova versão na Netflix. Em conjunto com a plataforma de streaming, a revista americana Vanity Fair divulgou nesta terça-feira, 18, as primeiras imagens da família reunida na série Wednesday — ou Wandinha. Em sua primeira empreitada para a televisão, Tim Burton irá dirigir quatro dos oito episódios, além de assinar a produção-executiva. Descrita como um “mistério investigativo e sobrenatural”, a série irá acompanhar a garota já adolescente no internato Nevermore Academy, enquanto tenta dominar sua habilidade psíquica e as descobertas particulares dessa fase da vida.

Uma foto da atriz Jenna Ortega como Wandinha já havia sido liberada anteriormente. Agora, é possível conferir a caracterização de Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán como Mortícia e Gomez Addams. Isaac Ordonez viverá o garoto Pugsley Addams.

Essa é Wandinha Addams. Essa é a família dela. Essa é a minha nova série. Wandinha estreia em breve. 🖤 pic.twitter.com/EK26zjDwNS — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 16, 2022