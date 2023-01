Noah Schnapp, intérprete de Will Byers na série Stranger Things, se assumiu homossexual nesta quinta-feira, 5. Em um vídeo publicado no TikTok, o ator de 18 anos afirmou que sair do armário não foi nenhuma surpresa para pessoas próximas. “Quando eu finalmente contei para meus amigos e família que era gay depois de 18 anos sentindo medo e todos disseram que já sabiam”, escreveu o astro do sucesso da Netflix na gravação. A publicação fez parte de uma trend da rede social para contar algo “que não devia ser levado tão sério”. Um dos protagonistas de Stranger Things, Will também é gay na trama e é apaixonado pelo melhor amigo, Mike (Finn Wolfhard). Na quarta e mais recente temporada lançada, a paixão fica subentendida, porém óbvia. “Acho que sou mais parecido com o Will do que imaginava”, ironiza Schnapp na legenda do vídeo do TikTok.

