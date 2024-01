Entenda o final da minissérie ‘A Grande Ilusão’, da Netflix

Minissérie que ocupa o primeiro lugar das produções mais vistas do Brasil e do mundo da Netflix, A Grande Ilusão é um suspense de oito episódios que segue a história de Maya (Michelle Keegan), uma jovem viúva que entra em choque ao ver um vídeo feito por uma babá eletrônica mostrando o marido (supostamente) morto, Joe (Richard Armitage), conversando com a filha do casal.

ATENÇÃO: ESTE TEXTO CONTÉM SPOILERS DO FINAL DA MINISSÉRIE

O grande mistério da série é desvendar se Joe, baleado na frente de Maya e enterrado depois, realmente está morto. No final da série, é explicado que a imagem que mostra Joe na babá eletrônica tinha sido forjado com tecnologia deepfake pela mãe dele, Judith Burkett (Joanna Lumley), que acredita que Maya está envolvida na morte do filho. Com o vídeo, a veterana esperava que a nora se revelasse a assassina de alguma forma. O personagem realmente está morto desde o início.

Por mais que a série leve o espectador a crer que Maya quer descobrir se Joe está vivo por ser inocente, na verdade, ela foi a responsável por matá-lo. O motivo disso é vingança, já que mostra como a protagonista descobre que o marido tinha sido responsável pela morte de sua irmã. Maya revela tudo em conversa com seu amigo Shane Tessier (Emmett J Scanlan). A mocinha que convenceu o marido a caminhar à noite em um parque deserto. Ela atira e simula um assalto em seguida. No final, Maya confronta a família de Joe e acaba sendo morta por eles.

