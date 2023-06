Emissora já produz documentário sobre submarino desaparecido

A busca pelo submersível Titan, que está desaparecido no Oceano Atlântico desde o último domingo, 18, já virou objeto de um documentário produzido pela emissora do Reino Unido Channel 5. Apresentado por Dan Walker, Titanic Sub: Lost at Sea (Sub do Titanic: Perdido no Mar, em tradução direta) está programado para ir ao ar às 19h desta quinta-feira, 22 — horas após acabar o oxigênio estimado dentro da embarcação. Segundo a emissora, a produção da ITN (Independent Television News) pretende ir além da cobertura jornalística do caso, analisando o contexto sobre o passeio, os passageiros e o fascínio pelo naufrágio do Titanic, que naufragou em 1912. O documentário terá entrevistas com especialistas para repercutir a ascensão do turismo extravagante e está sendo feito em tempo real.

“Este programa mapeará tudo, desde a exploração em si, até o surgimento do turismo extremo, até as tentativas de resgate, mas acima de tudo, contará uma história muito humana que conquistou a nação. São cerca de cinco pessoas, todas com famílias, que estão presas no fundo do oceano. Nossa experiência e herança em documentários de retorno rápido e reputação de filmagem responsável significa que sempre tratamos essas histórias com grande sensibilidade”, disse Ian Rumsey, diretor administrativo de conteúdo da ITN, à Variety.

Criado pela OceanGate, o Titan tem aproximadamente o tamanho de um caminhão e desapareceu no Oceano Atlântico durante uma expedição aos destroços do Titanic. Cinco pessoas estavam na embarcação: o empresário britânico Hamish Harding; o empresário britânico-paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman, de 19 anos; o ex-mergulhador da Marinha francesa Paul-Henry Nargeolet; e Stockton Rush, CEO da OceanGate. Autoridades estão trabalhando na operação de resgate, mas a embarcação tem suprimento de oxigênio até às 6h desta quinta, 22.