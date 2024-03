Em meio a divórcio conturbado, Ana Hickmann assume namoro com apresentador

Ana Hickmann assumiu o namoro com o apresentador Edu Guedes na manhã desta terça-feira, 12, em publicações feitas nas redes sociais, compartilhando fotos ao lado do cozinheiro. A apresentadora enfrenta um divórcio conturbado de Alexandre Correa, a quem acusa de agressão. “É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu Ana na legenda da publicação.

O divórcio de Ana Hickmann

Casados por 25 anos, Ana Hickmann e Alexandre Correa romperam em novembro, quando a apresentadora denunciou o então marido por violência doméstica. Correa se tornou réu pelos crimes de lesão corporal dolosa e de constrangimento à criança – delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, referente ao fato de que Ana teria sido agredida diante do filho, de 9 anos de idade. Ele, por sua vez, acusou a ex-esposa de uma suposta alienação parental e descumprimento de ordem judicial, e chegou a pedir a prisão da apresentadora, mas o Ministério Público rejeitou as ações.

A VEJA, a defesa de Ana conta que o desentendimento entre o casal começou quando ela recebeu uma cobrança da qual desconhecia a origem – ponta de um enorme iceberg que revelaria uma dívida de 40 milhões de reais envolvendo suas empresas e até sua pessoa física. Agora, tomando as rédeas dos empreendimentos, ela contratou uma perícia que analisou, até o momento, parte da movimentação financeira das empresas a partir de 2018. “Ainda falta muito a ser analisado, mas já foram encontradas irregularidades graves, com movimentações sem respaldo e assinaturas falsas atribuídas a Ana Hickmann”, conta o advogado José da Costa.

Nova relação

Ana Hickmann e Edu Guedes já eram amigos de longa data antes de assumirem o namoro. Ambos são apresentadores da Record e chegaram a apresentar ao mesmo tempo o programa Hoje em Dia — matinal que segue com Ana junto com Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.