Elenco de ‘Stranger Things’ crescidinho surpreende em première

Quando Stranger Things estreou na Netflix, em 2016, o público se encantou com um grupinho de crianças corajosas que passava o tempo brincando com jogos de tabuleiro, andando de bicicleta e, é claro, caçando monstros e fugindo do governo americano. Seis anos depois, o fenômeno está prestes a lançar a primeira parte da sua quarta temporada, na próxima sexta-feira, 27. As fotos dos atores na première da nova fase gerou burburinho nas redes sociais: como já era de se esperar, eles cresceram, e não foi pouco.

Stranger Things, então, se tornou mais um exemplar do desafio de trabalhar com atores na fase da puberdade — seguindo títulos como Harry Potter e Game of Thrones. Além dos hormônios à flor da pele, os jovens costumam mudar muito de um ano para o outro e, algumas vezes, até em meses. “Você nunca vê a passagem do tempo quando trabalha com adultos. Com as crianças, você acompanha elas se tornarem adultas. É bonito e assustador”, disse David Harbour, intérprete de Jim Hopper, ao site The Hollywood Reporter.

Se nas temporadas anteriores os espectadores já se surpreenderam com o espichão da garotada, o impacto agora deve ser ainda maior: hoje, os mais velhos do grupo, Caleb McLaughlin, que dá vida a Lucas, e Sadie Sink, a jovem Max, já estão com 20 anos de idade. Millie Bobby Brown, a amada Eleven, chegou aos 18 em fevereiro, e ostenta looks pra lá de adultos no tapete vermelho. Apesar disso, a quarta temporada começará de onde a terceira se encerrou, com Eleven perdendo os poderes e deixando Hawkins com a família Byers, em busca de uma vida relativamente normal. Os jovens estão às portas do ensino médio, enquanto os atores estão todos no início da vida adulta. Confira a seguir o antes e o depois do elenco de Stranger Things:

1/7 O antes e depois de Finn Wolfhard, o Mike Wheeler de Stranger Things (//AFP) 2/7 O antes e depois de Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things (//AFP) 3/7 O antes e depois de Noah Schnapp, o Will Byers de Stranger Things (//AFP) 4/7 O antes e depois de Gaten Matarazzo, o Dustin Henderson de Stranger Things (//AFP) 5/7 O antes e depois de Caleb McLaughlin, o Lucas Sinclair de Stranger Things (//AFP) 6/7 O antes e depois de Sadie Sink, a Max Mayfield de Stranger Things (//AFP) 7/7 O antes e depois de Priah Ferguson, a Erica Sinclair de Stranger Things (//AFP)

