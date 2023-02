Efeito ‘The Last of Us’: série ressuscita canção country dos anos 70

Interpretada por Linda Ronstadt, a música Long Long Time, lançada em 1970, explodiu no streaming, registrando um aumento de 4900% de reproduções. Isso só foi possível graças à The Last of Us, série original da HBO e disponível na HBO Max, que tem a canção na trilha sonora do terceiro episódio. Após a exibição do capítulo no último domingo, 29, o Spotify viu o crescimento astronômico entre 23h e 0h, comparado ao mesmo período no domingo anterior. A canção country é tocada em duas cenas do terceiro episódio, quando os personagens Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett) a tocam no piano e no final do capítulo, quando Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) a ouvem num toca-fitas.

Fenômeno parecido havia ocorrido com Never Let Me Down, do Depeche Mode, que tocou na estreia. A música pop eletrônica teve um aumento de buscas de 520% no mesmo horário.

Dona da voz marcante de Long Long Time, Linda Maria Ronstadt é uma cantora norte-americana nascida em Tucson, cidade do Arizona. Atualmente com 76 anos, a artista se aventurou por diversos gêneros musicais, entre eles rock e country. Ao longo de sua carreira, lançou 24 álbuns de estúdio, teve 38 singles na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, sendo que a música reproduzida em The Last of Us atingiu a 25ª parada do ranking em 1970. Outra canção, You’re No Good, foi a única de Linda a chegar ao top 1. A artista trabalhou com grandes nomes como Frank Zappa, Dolly Parton, Neil Young e Johnny Cash.

Linda lançou seu último álbum em 2004 e se apresentou pela última vez ao vivo em 2009. Ela anunciou sua aposentadoria em 2011 devido a uma condição degenerativa em sua voz.