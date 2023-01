‘The Last of Us’ estreia bem, mas passa longe do recorde de sucesso da HBO

Novo hit da HBO, The Last Of Us conquistou bons índices de audiência em sua estreia no último domingo, 15, mas ficou longe de bater o recorde House of the Dragon do ano passado. De acordo com o Deadline, a série baseada no jogo de videogame homônimo registrou 4,7 milhões de espectadores, entre TV e HBO Max. Já o spin-off de Game of Thrones havia conquistado 9,9 milhões em sua estreia em 2022, sendo a a maior audiência de qualquer nova série original na história da HBO. A estreia de The Last Of Us foi a segunda melhor do canal desde 2010, quando fora lançada Boardwalk Empire, que bateu 4,81 milhões de espectadores sintonizados.

A HBO afirmou que a audiência de domingo à noite normalmente representa de 20% a 40% da audiência bruta total do programa por episódio. The Last of Us conta a saga de Joel (Pedro Pascal), um sobrevivente de uma civilização moderna destruída por um fungo que transforma as pessoas em zumbis, que é contratado para contrabandear Ellie (Bella Ramsey), uma garota de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena opressiva.