Documentário com chance no Oscar, ‘Retratos Fantasmas’ chega à Netflix

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 24 out 2023, 15h11 - Publicado em 24 out 2023, 14h43

Documentário do diretor Kleber Mendonça Filho (Bacurau, Aquarius e o Som ao Redor), Retratos Fantasmas chegará ao catálogo da Netflix em 2 de novembro. O longa pré-selecionado para concorrer ao Oscar do ano que vem foi aclamado por festivais nacionais e internacionais de cinema neste ano. Produzido por Cinemascópio e Vitrine Filmes, que também é a distribuidora, o documentário mostra a relação do diretor pernambucano com os cinemas de rua de Recife na época de sua juventude. “Depois de uma trajetória incrível no cinema, com mais de 80.000 espectadores e dez semanas em cartaz, é muito bom saber que Retratos Fantasmas vai agora chegar a um novo público, e especialmente pessoas que não têm acesso à sala de cinema em suas cidades. Ficamos felizes também de poder apresentar o filme na Netflix numa nova master em HDR e Dolby Atmos, nos mais altos padrões de imagem e som em streaming”, celebrou Mendonça no comunicado da plataforma.

Retratos Fantasmas está em cartaz nos cinemas há nove semanas. O filme já foi exibido no Festival de Gramado, no Festival de Cannes e no New York Film Festival, e agora estará disponível em mais de 190 países.