Disney+ dá início à guerra contra o compartilhamento de senhas

Por Amanda Capuano Atualizado em 3 out 2023, 16h09 - Publicado em 3 out 2023, 16h07

No início de agosto, a Disney anunciou planos para combater o compartilhamento de contas em sua plataforma de streaming, seguindo os passos da rival Netflix. Agora, a estratégia tem data para ser colocada em prática: segundo a revista americana Variety, a empresa alertou os usuários canadenses do Disney+ de que o compartilhamento será proibido a partir de 1º de novembro, “a menos que permitido de outra forma pelo nível de serviço”. A plataforma também informou as possíveis punições para assinantes que violarem a nova política, incluindo limitação ou encerramento da conta ou “quaisquer outras medidas permitidas pelo contrato”.

A notificação dá a entender que a empresa deve lançar novos planos que permitam o compartilhamento de senhas. Se seguir a tática bem-sucedida da Netflix, que adicionou 5,9 milhões de assinaturas à sua base desde que implantou a nova política, o mais provável é a cobrança de uma taxa de “usuário externo”, que possibilita o uso da assinatura fora da residência. “Estamos explorando maneiras para lidar com o compartilhamento de contas e buscando as melhores opções para que assinantes pagantes dividam a conta com amigos e familiares”, disse o CEO Bob Iger em agosto.

Também em novembro, a gigante do entretenimento deve lançar no Canadá, Reino Unido e em mais oito países europeus uma modalidade gratuita com anúncios, já disponível nos Estados Unidos. As mudanças, que ainda não tem data para chegar ao Brasil, vêm em meio a um crescimento tímido do Disney+, e visam impulsionar a empresa no concorrido mercado do streaming.

