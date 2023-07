Diretora de ‘Os Outros’ explica cena polêmica de Adriana Esteves

Uma das melhores séries nacionais deste ano, Os Outros, do Globoplay, é também um dos produtos mais consumidos da plataforma de streaming da Globo. Criada pelo talentoso Lucas Paraizo, novo expoente da nova geração de autores da emissora, a série foi dirigida por Luisa Lima, 45, — também diretora de Onde Está Meu Coração –, que conseguiu levar para a tela roteiros pungentes, transformando-os em sequências eletrizantes. Em uma cena polêmica do quinto capítulo, a contadora Cibele (Adriana Esteves) cede à chantagem sexual do vizinho miliciano Sérgio (Eduardo Sterblitch) e, casada com Amâncio (Thomás Aquino), vai para a cama com o criminoso para quitar uma dívida. A sequência começa com Sérgio colocando a mão de Cibele dentro de sua calça — curiosamente, o contato explícito não estava no roteiro entregue por Paraizo, e foi algo introduzido pela diretora. Em entrevista a VEJA, Luisa falou sobre Os Outros e explicou a decisão de criar o movimento controverso.

Em Os Outros, há uma cena em que Sérgio força Cibele a tocar em suas partes íntimas. De onde veio a inspiração para essa sequência? Eu sempre faço uma pesquisa interna na hora de materializar cenas difíceis, para saber dosar o que devo mostrar e o que não devo, porque eu tenho o desejo mesmo de afetar quem vê e, de preferência, afetar de forma crítica. Então, como produzir esse desconforto crítico e não produzir uma cena que também seja abusiva no uso da imagem violenta? Eu fico nesse duelo, e com as pessoas com quem eu troco muito também tenho esse debate, como a Lara Carmo, que é a diretora que também trabalhou comigo nessa série e me ajudou muito, assim como a própria Maeve (Jinkings, a Mila da série) e a Adriana (Esteves) também. Essa cena da Cibele foi inspirada no filme Beginning, um drama georgiano-francês que tem uma situação de abuso parecida. Houve um cuidado para deixar claro que aquilo é um estupro, então foi feito de uma forma cautelosa para não ficar erótico, para que quem assistisse pudesse compreender que era uma violência aquilo.

Como é o processo de passar os roteiros de Lucas Paraizo para frente das câmeras? Esse é o primeiro projeto que fazemos juntos em que ele é o autor e eu a diretora, porque nos outros projetos havia pessoas liderando e tomando as decisões, então não éramos os responsáveis pelos conceitos. Mas como o Lucas fez Sob Pressão e eu fiz Onde Está Meu Coração, ele já sabia como eu tinha dirigido algumas cenas de certa forma, mas sempre tivemos uma boa sinergia, acho que por causa da idade, somos da mesma geração. Logo, temos muitas referências em comum, principalmente em filmes, como Beleza Americana, Deus da Carnificina e Relatos Selvagens. São obras que ostentam uma linguagem para tratar de assuntos realistas e séries, mas com essa camada do absurdo. Como em Os Outros, que tem o melodrama, mas também tem esse olhar irônico, cômico, que faz rir. Às vezes tem uma sequência muito grave, mas corta para algo que faz rir. Então essa mistura que o Lucas trouxe nessa narrativa e com referências que faziam sentido para mim, isso ajudou muito a gente a começar a entender qual era o nosso olhar para entender esse texto. O Lucas também é muito atento a essa voz feminina.

A série traz muitas questões femininas, inclusive, como o relacionamento abusivo da Mila com o Vando (Milhem Cortaz). O fato de Os Outros ter uma diretora mulher facilita uma abordagem delicada, certo? Sim, o roteiro traz aqui uma discussão sobre a masculinidade, sobre o que é ser mãe, sobre a proteção excessiva e o quanto isso não denuncia um sintoma de adoecimento. Tem as relações entre os casais, a relação abusiva, como falar de abuso. Acho que o Lucas sempre esteve muito disposto a compartilhar e a trocar com o meu olhar, de mulher, diante dessas situações. Por isso a nossa parceria dá tão certo.

Com doze capítulos disponíveis no Globoplay, Os Outros já tem uma segunda temporada encomendada.

