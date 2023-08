De ‘Sex Education’ a ‘Gen V’: o que ver no streaming em setembro

No mês de setembro, séries de grande sucesso no streaming voltam para novas temporadas — a exemplo da produção jovem Sex Education, da Netflix, que se despede do público com uma última leva de episódios. As novidades quentes incluem Gen V, do Prime Video, série derivada do hit The Boys, e A Outra Garota Negra, um suspense que debate questões como raça e gênero. Confira os principais lançamentos para marcar na agenda:

Virgin River (5ª temporada)

Quando: 7 de setembro

Onde: Netflix

Sucesso de audiência da Netflix, a série é queridinha dos que gostam de uma boa história “mamão com açúcar”. Na nova temporada, o casal Mel e Jack se adaptam às novas circunstâncias, sempre rodeados dos carismáticos personagens da pequena cidade onde vivem. Quando um incêndio atinge a comunidade, eles precisarão se unir para superar as dificuldades.

A Outra Garota Negra

Quando: 13 de setembro

Onde: Star+

Descrito como uma mistura de Corra! e O Diabo Veste Prada, este suspense baseado em um livro homônimo levanta debates relacionados à raça, gênero e dinâmicas de poder. Na trama, Nella Rogers é a única funcionária negra de uma editora. A chegada de outra mulher negra na empresa é inicialmente recebida com alegria pela protagonista, mas quando ela passa a receber bilhetes misteriosos e hostis, uma espiral de paranoia perturbadora toma conta de seu cotidiano.

The Morning Show (3ª temporada)

Quando: 13 de setembro

Onde: Apple TV+

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon voltam às bancadas do programa matinal fictício com muito drama nos bastidores. A nova temporada mostra os personagens lidando com um ataque à emissora, cujo futuro está ameaçado. Nesse clima nada ameno, a equipe passa a questionar seus valores, na vida profissional e fora dela, enquanto alianças inesperadas são criadas e segredos usados como barganha.

Sex Education (4ª temporada)

Quando: 21 de setembro

Onde: Netflix

Na quarta e última temporada do hit juvenil da Netflix, os alunos são redirecionados para outra escola após o fechamento da Moordale. Determinado a retomar o posto de terapeuta sexual no novo local, Otis fica surpreso quando descobre que já existe uma concorrência forte por ali. O ambiente escolar, bem mais progressista do que os jovens estavam acostumados, acaba sendo de um choque cultural intenso — que vai render boas aventuras.

Gen V

Quando: 29 de setembro

Onde: Amazon Prime Video

Produção derivada de The Boys, a série volta-se aos jovens super-heróis que frequentam uma faculdade exclusiva para eles. A formação dos chamados “Supes” investe pesado na atmosfera competitiva, enquanto os novatos são testados diariamente em seus limites físicos, sexuais e morais. O ator brasileiro Marco Pigossi estará presente no elenco da série, no papel do Doutor Edison Cardosa.

