De Becker a Serena: 5 documentários sobre tenistas para ver no streaming

Não é de hoje que o esporte é terreno fértil para o audiovisual, que explora as glórias e desafios dos atletas em filmes e documentários. Exemplo mais recente deste filão, O Mundo x Boris Becker chega na Apple TV+ nesta sexta-feira, 7, narrando a jornada de vitórias e polêmicas pessoais do tenista alemão. Ele, no entanto, não é o único a seguir a estrada das quadras de tênis para as telas. Confira, a seguir, cinco documentários sobre tenistas para assistir no streaming:

O Mundo x Boris Becker

Onde assistir: Apple+

Dirigido pelo vencedor do Oscar Alex Gibney, o documentário em duas partes acompanha a vida do alemão que virou astro do tênis após vencer o torneio de Wimbledon com apenas 17 anos, em 1985. Hoje, com 55, o ex-atleta acumula 49 títulos, incluindo a medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona (1992) — além de uma série de eventos tumultuados em sua vida pessoal.

Serena Williams, O Ícone do Tênis

Onde assistir: Amazon Prime Video/Discovery+

Em 2017, a multipremiada tenista Serena Williams deu à luz sua primeira filha, quando estava aos 35 anos. Dois meses depois, sem nenhum plano de interromper a carreira recheada de recordes, a atleta já voltava aos treinos. Dividido em cinco partes, o documentário acompanha a jornada da atleta através da maternidade e do esporte, expondo os desafios e a grandiosidade de sua carreira.

Naomi Osaka: Estrela do Tênis

Onde assistir: Netflix

Lançada em 2021, a série documental acompanha Osaka nas quadras e apresenta ao público suas raízes culturais. Primeira jogadora asiática a atingir o número um do ranking solo, a campeã tem a vida e carreira destrinchada em três capítulos, passando pelas suas vitórias impressionantes, sua defesa dos direitos humanos e as complexidades da vida de uma jovem atleta.

Andy Murray: Ressurgindo

Onde assistir: Amazon Prime Video



O esporte de alto rendimento, não raro, vem acompanhado de certa dose de sofrimento. No documentário dirigido por Olivia Cappuccini, o astro do Reino Unido Andy Murray é apresentado em seu momento de maior fragilidade, entre 2017 e 2019, quando uma série de lesões devastadores ameaçou interromper sua carreira.

Untold: Federer x Fish

Onde assistir: Netflix



Embora o nome de Federer esteja no documentário, o suíço aparece pouco na produção, cuja verdadeira estrela é o americano Mardy Fish, que teve uma crise de ansiedade antes de uma partida contra Federer em 2012. Sensível e transparente, o documentário mergulha na vida e carreira de Mardy, dando destaque para as pressões que levaram o jogador a lidar com taquicardias geradas pela ansiedade.