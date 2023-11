Como Maria Bethânia foi parar na abertura da novela ‘Paraíso Tropical’

Em 2007, Maria Bethânia cantou a música tema de abertura da novela Paraíso Tropical, que volta ao ar na Globo a partir da próxima segunda-feira, 27, no Vale a Pena Ver de Novo, e agora revela ter virado a voz da canção Sábado em Copacabana a pedido direto de Gilberto Braga, coautor da trama ao lado de Ricardo Linhares. Composta por Dorival Caymmi, a música entonada por Bethânia especialmente para a novela — protagonizada por Alessandra Negrini e Fábio Assunção — acabou sendo um encontro de baianos no horário nobre. Originalmente uma composição de Carlos Guinle, a gravação foi feita primeiramente por Lúcio Alves na década de 1950. “Fiz com muito amor, muita devoção e muito grata a Gilberto porque ele falou: ‘Não, eu não quero outra cantora, eu quero você’. E isso foi lindo, ficou bonito, a abertura era muito bonita. Tudo era lindo ali, como Caymmi merece”, celebrou Maria Bethânia em comunicado obtido em primeira mão por VEJA.

“Sempre será uma honra cantar Caymmi. Esse baiano extraordinário, fora do comum. Grande mestre da nossa música, da nossa poesia, do nosso ritmo. Foi uma emoção imensa quando o Gilberto Braga me pediu para fazer. Imediatamente eu falei que sim, mas um pouco assustada porque é uma responsabilidade muito grande cantar Caymmi. E para uma abertura de novela, ou seja, uma canção que será executada diariamente. Mas eu me preparei, estudei, fiz o melhor que pude”, relembra a estrela da MPB. “É um alcance incalculável porque as pessoas gostam muito de assistir às novelas. É um caminho muito bonito para a voz de uma cantora. A voz dessa cantora chega a milhares de lares, pessoas, corações, sentimentos. Isso é emocionante! Eu tenho consciência de que essa canção, Sábado em Copacabana, foi muito ouvida na minha voz por conta dessa novela”, completou.

Entre outras canções eternizadas na voz de Maria Bethânia estão também Coração Ateu, da abertura de Gabriela (1975), quando a artista fez sua estreia cantando um tema de abertura de novela. No ano passado, ela também foi responsável por Pantanal (2022), remake de Bruno Luperi do original de Benedito Ruy Barbosa que contou com uma música homônima.

Continua após a publicidade

Paraíso Tropical também teve colaboração de Ângela Carneiro, João Ximenes Braga, Maria Helena Nascimento, Nelson Nadotti, Sérgio Marques, Rosa Maria e Marília Garcia. A novela contou com direção de núcleo de Dennis Carvalho, direção-geral de Dennis Carvalho e José Luiz Villamarim, e direção de Amora Mautner, Maria de Médicis e Cristiano Marques.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade