Com Seu Jorge, série do Star+ promete ensinar ‘How To Be a Carioca’

O que faz do carioca um carioca? Com Seu Jorge, Malu Mader, Douglas Silva, Débora Nascimento e mais, a nova aposta brasileira do streaming Star+ promete responder a tal pergunta. Com seis episódios, How To Be a Carioca leva diferentes protagonistas estrangeiros para a cidade maravilhosa e investe no choque cultural para render bons momentos cômicos e dramáticos. Nesta quinta-feira, 28 de setembro, a plataforma divulgou o trailer do seriado e sua data de estreia: 18 de outubro.

Ficcional, a série acompanha seis histórias diferentes e recruta para seu elenco as argentinas Verónica Llinás e Andrea Frigerio, o alemão Peter Ketnath, o sírio Ahmad Kontar, a israelita Swell Ariel Or e o angolano Lelis Twevekamba para dar vida aos aventureiros que pretendem adentrar a rotina do Rio de Janeiro. Todos são guiados por Francisco, interpretado por Seu Jorge, que também dá voz às canções da trilha sonora. A direção geral é de Joana Mariani (O Cheiro do Ralo), enquanto o departamento artístico fica nas mãos de Carlos Saldanha, das animações Rio e A Era do Gelo.

