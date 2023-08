Para além das telas: a inusitada amizade de Seu Jorge e Wes Anderson

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

No meio do deserto americano, uma banda se reúne para tocar uma musiquinha criativa escrita por um garoto que não passa dos 10 anos de idade. Entre os músicos de Asteroid City, novo filme de Wes Anderson em cartaz nos cinemas brasileiros, está o brasileiro Seu Jorge, que mantém uma amizade de longa data com o habilidoso cineasta americano.

O peculiar Asteroid City não é a primeira vez que o fluminense de Belford Roxo aparece na filmografia do americano. A relação dos dois é de longa data, e começou, quem diria, a partir do cinema nacional. “Eu o vi em Cidade de Deus antes de a gente filmar A Vida Marinha com Steve Zissou. A gente o contatou e ele disse que aceitaria trabalhar no filme e veio para a Itália. Ele é uma pessoa extremamente carismática, simpática”, disse Anderson durante a coletiva de Asteroid City no Festival de Cannes.

Lançado em 2004, A Vida Marinha com Steve Zissou acompanha a vida de seu personagem título, um lendário explorador dos oceanos famoso pelos seus documentários sobre a vida marinha. Interpretado por Bill Murray, Zissou enfrenta uma fase complicada de questionamentos ao seu talento depois de perder o melhor amigo para um ataque de tubarão-jaguar. A convite de Anderson, Seu Jorge gravou para o filme uma série de releituras em português de sucesso de David Bowie. Além de aparecer no longa como Pelé dos Santos, interpretando as canções, o brasileiro saiu, em 2016, em uma turnê com as músicas, que foram elogiadas pelo próprio Bowie.

Depois disso, Seu Jorge manteve uma relação estreia com Anderson. “A gente mantém contato e sempre vou aos shows dele. Fui em um show em Nova York, outro em Paris”, explicou o cineasta, complementando que, durante as gravações de Asteroid City, Seu Jorge pegava o violão todas as noites e cantava para a equipe após o jantar. A admiração é recíproca: em uma publicação no Instagram, o brasileiro descreveu Anderson como um “talento único”, e agradeceu pelo convite para integrar o elenco do filme. “Obrigado por mais esse momento incrível na minha vida de ator”, disse ele.

