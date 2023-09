Série ‘A Outra Garota Negra’ explora racismo no trabalho com mistério

A Outra Garota Negra (disponível no Star+)

Nella (Sinclair Daniel) trabalha como assistente numa editora de prestígio e luta por uma promoção. Dedicada, a jovem carrega o idealismo de mudar o sistema por dentro: única funcionária negra, ela sonha em publicar mais histórias com protagonismo da comunidade. A chegada de uma nova garota semelhante ao local anima Nella: finalmente, ela terá com quem compartilhar as microagressões sofridas no ambiente de trabalho marcado pelo racismo velado. Mas a dinâmica logo se revela complexa: seria a confiante Hazel (Ashleigh Murray) aliada ou rival sagaz? Ao mesmo tempo, Nella passa a receber bilhetes inusitados, e se enrosca no passado sinistro da editora. Mesclando drama psicológico, terror e sátira, a série é envolvente — e, como o livro homônimo que a inspira, deixa o espectador pensativo.

Siga