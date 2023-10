Com DNA brasileiro, ‘Ilhados com a Sogra’ vira hit mundial da Netflix

Criado no Brasil, o reality Ilhados com a Sogra se tornou hit mundial da Netflix. De acordo com levantamento divulgado pelo serviço de streaming, o programa apresentado por Fernanda Souza teve 1,8 milhão de visualizações e 6,4 milhões de horas consumidas na plataforma entre 9 e 15 de outubro, ocupando a sexta posição do top 10 de séries em língua não inglesa mais vistas da semana. Formato inédito da Netflix, Ilhados com a Sogra é uma competição que coloca sogras com seus genros ou noras em uma disputa por 500.000 em uma ilha paradisíaca. Os filhos/maridos e filhas/esposas também participam da dinâmica que coloca em xeque relações conturbadas repletas de mágoas, problemas de diálogo, dificuldades de convivência e emoções explosivas. A primeira parte, com quatro episódios, estreou em 9 de outubro. A segunda leva, com os outros quatro capítulos, entrou no catálogo na segunda-feira, 16. No Brasil, o programa é o segundo mais visto pelo público. A Netflix conta com o sucesso da produção para que o formato seja exportado para outros países — como aconteceu com o americano Love is Blind (Casamento às Cegas no Brasil).

O top 10 da semana é ocupado pela terceira temporada da série francesa Lupin no primeiro lugar, seguido por Lupin (1ª temporada), a coreana Strong Girl Nam-soon, Lupin (2ª temporada), a mexicana Pacto de Silêncio; Ilhados com a Sogra; a alemã Depois da Cabana; o dorama Destino com Você, o anime Spy x Family (2ª temporada) e a italiana Di4ries (2ª temporada).

