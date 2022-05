‘Casa do Dragão’: Série derivada de ‘Game of Thrones’ ganha trailer

A HBO divulgou nesta quinta-feira, 5, o trailer oficial da série A Casa do Dragão, aguardada produção derivada de Game of Thrones que chega ao canal no dia 21 de agosto. No vídeo, é possível ver os tradicionais dragões do sucesso da trama, que aparecem voando através de cenários de tirar o fôlego e soltando fogo contra ameaças.

Baseada na obra de George R.R. Martin, a trama se passa 200 anos antes dos eventos da série original, quando os Sete Reinos de Westeros entram em guerra pelo trono. Em A Casa do Dragão, a casa Targaryen está em seu auge, poder conquistado com a ajuda de sua tropa de dragões. O poderio, porém, entrará em declínio, culminando em uma guerra civil. A casa Targaryen se dividirá entre a princesa Rhaenyra (Emma D’Arcy), apontada pelo rei Viserys Targaryen I (Paddy Considine) como herdeira do Trono de Ferro – quebrando a tradição da linha sucessória masculina – e a segunda esposa do rei, Alicent Hightower (Olivia Cooke), que teve um filho homem e almeja levá-lo ao poder.

Confira a prévia: