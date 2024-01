Bom Dia, Verônica 3: O mistério em torno de personagem de Rodrigo Santoro

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 17, o trailer oficial da terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica, que terá Rodrigo Santoro se juntando ao elenco formado por Tainá Müller, Klara Castanho e Reynaldo Gianecchini. A série nacional continuará a saga da detetive Verônica (Tainá), que terminou a segunda temporada na caça a uma organização criminosa da qual o missionário Matias (Gianecchini) participa. A protagonista descobrirá uma seita sediada em uma fazenda e acredita que Jerômino (Santoro) pode ajudá-la a chegar no grande chefe do esquema — isso, se ele mesmo não for o grande vilão de toda a história.

Em três episódios, Bom Dia, Verônica: A Caçada Final estreia em 14 de fevereiro e também contará com participação de Maitê Proença no papel da enigmática de Diana. De acordo com a sinopse, a temporada acompanhará a investigação de Verônica ao orfanato em que cresceram Matias e Brandão –vilão da primeira temporada, interpretado por Eduardo Moscovis. Há ainda um terceiro homem envolvido na organização criminosa, o misterioso Doúm.

Continua após a publicidade

“Em uma pequena cidade, Verônica conhece Jerônimo, um criador de cavalos milionário, e sua mãe, Diana, uma mulher linda e misteriosa que esconde segredos sobre o passado macabro do lugar. No entanto, quando uma máfia coloca a família da protagonista em perigo, ela precisa correr contra o tempo. Sem saída, ela arrisca todas as fichas em uma caçada perigosa da qual ela pode não sair viva.”, descreve o enredo. A série é criação de Raphael Montes e se baseia no livro homônimo escrito em conjunto com Ilana Casoy.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade