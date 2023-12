Betty Faria se desculpa por comentário polêmico: ‘Insensível’

Após comentário polêmico sobre a criminalidade no Rio de Janeiro, Betty Faria publicou um pedido de desculpas em seu perfil no X, antigo Twitter. Na semana passada, a atriz havia compartilhado uma postagem do jornal O Globo na mesma rede social, que mostrava roubos cometidos em Copacabana, com o comentário: “São os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade”. Criticada, Betty retratou-se por meio de um texto publicado nesta segunda-feira, 11. “Hoje, com humildade e sinceridade, venho até vocês para expressar meu pedido de desculpas. Recentemente, em um momento de profunda tristeza e indignação diante da violência que nós, moradores do Rio de Janeiro, enfrentamos, fiz um comentário que, reconheço agora, foi insensível e impróprio”, escreveu a atriz.

Ela continua: “Reafirmo meu compromisso em usar minha voz e influência para contribuir positivamente para nossa sociedade e peço que considerem minha longa jornada e as ações que tenho realizado ao longo dos anos em prol do nosso país.”

Confira a postagem na íntegra:

Amigos e seguidores, me desculpem! pic.twitter.com/d1OnHUV3Dv — Betty Faria (@BettyFaria) December 11, 2023

