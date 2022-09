Atriz de ‘The Boys’ reage a ataques machistas de fãs da série

Conhecida por interpretar Annie January – a super-heroína Starlight – em The Boys, a atriz Erin Moriarty foi às redes sociais para chamar atenção sobre os ataques misóginos que vem sofrendo. Em seu Instagram, ela compartilhou um artigo que aborda o ódio à personagem pelos fãs da série – críticas que acabam respingando na própria atriz. “Eu me sinto silenciada. Eu me sinto desumanizada. Eu me sinto paralisada. Eu coloquei sangue, suor e lágrimas nesse papel (repetidamente)”, escreveu na legenda.

Erin ainda agradeceu a autora do texto e confessou que a situação parte seu coração. “Esse tipo de trollagem misógina é exatamente aquilo sobre o que a personagem (Annie) falaria contra. Todo mundo está passando por suas próprias batalhas; não vamos somar a isso”, adicionou. Nos comentários, o ator Anthony Starr, que interpreta Homelander, deu apoio à colega: “Apoio 100% você e o que diz aqui. Bem colocado. Seu trabalho na série é e sempre foi estelar e você é linda por dentro e por fora. Continue brilhando ;)”.