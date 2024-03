Ator de ‘Round 6’ é condenado por assédio sexual na Coreia; entenda o caso

O ator sul-coreano Oh Yeong-su, conhecido no Brasil pela série da Netflix Round 6, foi condenado nessa sexta-feira, 15, por má conduta sexual, informou o jornal americano The New York Times. O ator de 79 anos era acusado de tocar inapropriadamente uma atriz de 22 anos em 2017, incluindo atos como abraçá-la, segurar sua mão, beijar sua bochecha sem consentimento e fazer comentários sexuais inapropriados.

A jovem fez a primeira acusação em 2021, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Ela apelou e apresentou mensagens de texto trocadas com Oh na época e um relatório médico do tratamento psiquiátrico iniciado após o incidente, e o caso foi reaberto em 2022. Segundo o juiz responsável, a denunciante recebeu aconselhamento sobre violência sexual em 2018, depois do ocorrido, e tentou esquecer o abuso, mas a repercussão da série em 2021 fez com que ela buscasse um pedido formal de desculpas do ator.

Conhecido por interpretar o jogador número 1 em Round 6, Oh alegou em comunicado feito na época à emissora coreana JTBC que apenas segurou a mão da mulher para “guiar o caminho ao redor do lago” e se desculpou pelo comportamento, mas enfatizou que não admitia as acusações. Mais tarde, no início do julgamento, disse a repórteres locais: “Sinto muito, acho que me comportei mal”.

Com a condenação, ele recebeu uma pena suspensa de oito meses, o que significa que a prisão pode ser evitada caso ele siga uma série de pré-requisitos impostos no veredito, entre eles o de assistir a 40 horas de aulas sobre abuso sexual, mas a defesa pretende recorrer da decisão.

