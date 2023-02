Ator de ‘Round 6’ sobre acusação de assédio: ‘Acho que me comportei mal’

O ator Oh Yeong-su, conhecido por interpretar o jogador número 1 em Round 6, reconheceu, ao menos diante da imprensa local, que se comportou de maneira inadequada com uma colega de trabalho que o acusa de assédio sexual. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, o sul-coreano de 78 anos falou com repórteres antes de entrar na corte para o primeiro dia de julgamento, quando assumiu: “Eu sinto muito, acho que me comportei mal”.

O processo começou em novembro e remete a um caso ocorrido em 2017, quando Oh, durante uma turnê de uma peça de teatro, agarrou e tentou beijar à força uma atriz de 22 anos. No início do caso, o ator afirmou que segurou a mão da atriz para ajudá-la a atravessar um local específico. A jovem fez a primeira acusação em 2021, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Ela apelou e apresentou mensagens de texto trocadas com Oh na época e um relatório médico do tratamento psiquiátrico iniciado após o incidente.

O julgamento, previsto para ser encerrado em abril, reforça um movimento local de sul-coreanas que, desde 2018, na onda do MeToo nos Estados Unidos, trouxe à tona diversos casos de abusos e críticas de mulheres do setor de entretenimento em relação ao modo como são tratadas nos bastidores.