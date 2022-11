Ator de ‘Round 6’ é acusado de má conduta sexual

Intérprete do jogador número 1 em Round 6, o ator coreano Oh Yeong-su, de 78 anos, foi indiciado por má conduta sexual em Seul. Vencedor do Globo de Ouro do ano passado de melhor ator coadjuvante pela série de sucesso da Netflix, o artista é acusado por uma mulher de tê-la tocado de forma inapropriada em 2017. Segundo a agência de notícias Yonhap, o veterano foi chamado para depor, mas foi solto logo em seguida. A suposta vítima havia apresentado uma queixa contra Oh em dezembro do ano passado, as autoridades chegaram a encerrar o caso em abril, mas o reabriram novamente a pedido da vítima. Questionado por promotores, o ator negou as acusações, e a história será investigada.

Em uma entrevista à emissora coreana JTBC, Oh Yeong-su declarou: “Eu apenas segurei a mão dela para guiá-la pela beira de um lago. Pedi desculpas porque [a pessoa] disse que não faria alarde sobre isso, mas isso não significa que eu admito as acusações”. Um oficial do tribunal de Suwon, perto de Seul, chegou a dizer que “relatos na mídia local não são factualmente corretos”.