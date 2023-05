As melhores canetadas dos roteiristas que protestam em Hollywood

Os roteiristas filiados ao sindicato americano Writers Guild of America oficialmente entraram em greve nesta terça-feira, 2, e, ao ocuparem as calçadas em frente de alguns dos principais estúdios e empresas de streaming de Los Angeles, empunharam a arma que melhor sabem usar: a escrita. Em dezenas de cartazes de protesto, sacadas sobre cultura pop, inteligência artificial e as séries do momento são usadas para exigir melhores salários e mudanças estruturais no show business, como maior participação nos lucros e segurança trabalhista. Confira algumas das melhores frases de efeito:

“Succession sem roteiristas é só O Aprendiz, e olha no que isso deu”. O reality apresentado por Roberto Justus no Brasil teve origem nos Estados Unidos sob o comando de Donald Trump, que o apresentou por 14 anos até trocá-lo pela carreira política.

“‘Succession’ without writers is just ‘The Apprentice,’ and look how THAT worked out,” reads a sign from the writers picket line in Hollywood. https://t.co/2mx1TyHf1T pic.twitter.com/8sYCkCSAuQ — Variety (@Variety) May 2, 2023

“Mandei o ChatGPT escrever um cartaz e ficou uma porcaria”, ironizou outro. A possibilidade de programas e filmes escritos pela inteligência artificial tem ganhado força e grandes apoiadores, como os Irmãos Russo, diretores de Vingadores: Ultimato.

“Contratos justos já! Obs: trocar o nome para ‘Max’ é estúpido”. Sob nova direção, o streaming HBO Max ganhará um novo nome e abraçará mais conteúdo não roteirizado, especialmente realities transmitidos pelo canal Discovery.

“Pague seus roteiristas ou daremos spoilers de Succession”.

pic.twitter.com/mrWyDTU8Ak — Emily St. J. Mandel (@EmilyMandel) May 2, 2023 Continua após a publicidade

Em referência ao clássico E O Vento Levou, de 1939, um cartaz diz “francamente, estúdios, vocês deveriam dar a mínima”. Os demais cartazes dizem “em branco por um motivo”; “é bom que a Aliança dos Produtores de Cinema e de Televisão tenha o meu dinheiro” — um trocadilho com a faixa Bitch Better Have My Money de Rihanna —; “esse cartaz é meu último trabalho gratuito” e “boa tentativa, mas em Hollywood os vilões sempre perdem.”

“Frankly studios, you should give a damn!” “AMPTP better have my money” “This sign is your last piece of free work” “Nice try, AMPTP…but in Hollywood, the bad guys always lose!” More on the scene (and signs) at today’s writers strike picket lines: https://t.co/2mx1TyHf1T pic.twitter.com/c1KQHXkMW8 — Variety (@Variety) May 2, 2023

“Deus criou o céu e a terra, mas roteiristas escreveram o piloto e todos os episódios do seu seriado favorito.”

“Para sua consideração: um contrato justo.”