As 3 grandes atrizes que deram vida à rainha Elizabeth II nas telas

A Rainha Elizabeth II foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido. Morta nesta quinta-feira, 8, ela teve sua vida retratada diversas vezes no cinema e na televisão — já que a família real britânica sempre foi alvo de curiosidade e fascínio. Algumas atrizes, no entanto, se destacaram ao interpretar a monarca em diferentes fases da vida. Confira abaixo 3 grandes representações de Elizabeth II na TV e no cinema:

Helen Mirren

A atuação primorosa de Helen Mirren como Elizabeth II rendeu à atriz britânica o Oscar em 2007 pelo filme A Rainha. Lançando luz sobre um recorte específico da vida da monarca, o filme capta os desafios da monarca para lidar com a morte da princesa Diana. Elizabeth II e o primeiro-ministro Tony Blair (Michael Sheen) precisaram chegar a um acordo sobre como os membros da realeza deveriam responder publicamente à tragédia. Mirren, inclusive, escreveu uma carta para a rainha antes de interpretá-la no filme. “Não lembro exatamente o que escrevi. Só disse que nas minhas pesquisas me vi a respeitando ainda mais e queria informá-la disso. Ela não me respondeu, é óbvio, mas seu secretário, sim. Vocês sabem, ‘cordialmente, bláblábláblá’, em nome da Rainha. Depois fiquei muito aliviada por ter escrito aquela carta”, disse a atriz em entrevista.

Claire Foy

Durante as duas primeiras temporadas de The Crown, fenômeno da Netflix sobre a família real, a atriz Claire Foy foi a responsável por dar vida à jovem Rainha Elizabeth II – e mandou muito bem. Ilustrando com nuances verossímeis a transição da jovem Elizabeth à monarca de discrição imperscrutável, a atriz britânica contou, em entrevista à revista americana Variety, que fez muita pesquisa para o papel — desde assistir a filmagens da rainha até fazer treinamento para a voz. Os esforços de Foy foram recompensados: ela venceu o Emmy de melhor atriz em série de drama pelo papel em 2018.

Olivia Colman

Após interpretar a rainha na juventude, Claire Foy passou o bastão (e a responsabilidade) para a veterana Olivia Colman. A atriz já era aclamada por seus papéis no cinema e na televisão quando assumiu o posto de Elizabeth II em The Crown, durante a terceira e quarta temporada. Em entrevista à revista RadioTimes, Colman contou que defender o papel mudou completamente sua visão da rainha — ela passou a vê-la como uma mulher extraordinária e feminista. “Ela é a única em nossas moedas e notas. O príncipe Philip tinhade andar atrás dela. Ela consertou carros na II Guerra Mundial. Insistiu em dirigir para um rei que veio de um país onde as mulheres não podiam dirigir [Rei Abdullah da Arábia Saudita, em Balmoral em 1998]”, disse. Assim como Claire Foy, ela também recebeu um Emmy de melhor atriz em série de drama, em 2021.