Aracy Balabanian: famosos lamentam a morte da atriz

Amigos e colegas de trabalho homenagearam a atriz Aracy Balabanian, que morreu nesta segunda-feira, 7, aos 83 anos, em decorrência de um câncer de pulmão.

O ator Miguel Falabella, com quem Aracy contracenou por anos no programa Sai de Baixo, postou uma emocionante homenagem. “E então você se foi, assim, nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado. Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre. Até um dia!”, escreveu.

A atriz Cristiana Oliveira lamentou: “O Brasil sentirá sua falta e da sua arte”.

A deputada federal Erika Hilton lembrou que Aracy também foi uma lutadora que denunciou o genocídio armênio.

Um ícone da dramaturgia, Aracy Balabanian também foi uma lutadora pelo reconhecimento do Genocídio Armênio, e assinante do manifesto Armênios contra Bolsonaro. Descanse em paz, Aracy Balabanian. pic.twitter.com/0i0qBaUgvH — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) August 7, 2023

