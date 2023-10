Ambiciosa, série ‘Senna’ terá elenco internacional; confira detalhes

Atualizado em 20 out 2023, 10h27 - Publicado em 20 out 2023, 10h25

Por Amanda Capuano Atualizado em 20 out 2023, 10h27 - Publicado em 20 out 2023, 10h25

A Netflix divulgou nessa sexta-feira, 20, os nomes que se juntarão a Gabriel Leone no elenco de Senna, minissérie que levará para as telas a história do maior ídolo do automobilismo brasileiro. Além de Leone, que dará vida ao piloto, a produção também terá nomes como Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro.

Parte dessa galera aterrissou no Brasil para dar início às gravações da série no país, que acontecerão em São Paulo e em Angra dos Reis. A trama ambiciosa já teve cenas gravadas na Argentina e no Uruguai e, depois do Brasil, seguirá com as filmagens no Reino Unido.

Além dos brasileiros divulgados, a série também terá participação da inglesa (de família brasileira) Kaya Scodelario, já anunciada anteriormente, dos franceses Matt Mella e Arnaud Viard, do americano Joe Hurst, do alemão Johannes Heinrichs, e de outros atores estrangeiros.

Dirigida por Vicente Amorim, a produção, que estreia em 2024, terá seis episódios que acompanharão a trajetória do piloto nas pistas e suas relações fora dela. O ponto de partida será o início da carreira automobilística, quando Senna se mudou para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, finalizando a narrativa no trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino, na Itália, que pôs fim à sua vida.