O ano de ouro de Gabriel Leone, que vai interpretar Senna na Netflix

Apaixonado por música, o jovem Gabriel Leone foi escolhido pelos colegas de turma para interpretar Cazuza em uma peça do colégio. Ao subir ao palco, entusiasmou a plateia, impressionou o diretor e foi convidado para assistir a aulas de teatro. Foi assim, dando vida ao ruidoso roqueiro, que o estudante carioca descobriu sua vocação. “Pouco depois, eu já estava em cartaz”, afirma. Hoje, aos 29 anos, e com uma década de carreira na TV, Leone se prepara para interpretar outro ídolo nacional nas telas: o tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna, que terá a vida vertida em série pela Net­flix. “Vou me entregar de corpo e alma para trazer a emoção que ele nos dava”, diz. As gravações devem começar nos próximos meses e ainda não há data para a estreia do programa.

O anúncio de Senna coroa um ano de ouro para Leone, que empilha papéis complexos, e bem selecionados, na TV e no cinema nacional — e logo mais em Hollywood. O ator fará em 2023 sua estreia internacional, e coincidentemente em alta velocidade: viverá o piloto Alfonso de Portago no longa Ferrari (também ainda sem data de estreia), de Michael Mann, que narra a história da lendária escuderia italiana, com Adam Driver na pele de Enzo Ferrari. Para rodar a produção, o ator passou quatro meses na Itália e mergulhou no automobilismo. “Tenho memórias de criança de Senna, e depois do Rubinho. Mas não tinha um conhecimento profundo de F1”, diz ele, que hoje se declara fã do esporte.

Lançado na televisão em 2013, como vilão da novelinha juvenil Malhação, Leone despontou na ficção adulta em Verdades Secretas (2015) e desde então não parou de trabalhar. Curiosamente, o mesmo ator que se converteu de forma instantânea em galã também se notabilizou, já na tenra idade, pelo gosto por papéis difíceis e “densos”. Revelou-se, sobretudo, a epítome da metamorfose ambulante cantada por Raul Seixas, ao viver transformações notáveis nas telas. No longa Eduardo e Mônica, convenceu como o adolescente “meio tonto” descrito por Renato Russo — embora o Leone real seja muito mais parecido com Mônica, a jovem de aura cult vivida por Alice Braga, apaixonada por filmes do francês Jean-Luc Godard.

O “bandido gato” e dependente químico Pedro Dantas, vivido por ele na série Dom, que estreou recentemente sua segunda temporada no Amazon Prime Video, confirmou o pendor do ator para as reinvenções radicais. “O Pedro representa um movimento que eu fiz de variar não só a caracterização, coisa que sempre gostei de fazer, como a energia do personagem”, diz ele. Leone também surpreendeu como outro Dom — este de origem nobre — na série IndependênciaS, da TV Cultura: no papel de um ousado príncipe Miguel, irmão de dom Pedro I, atuou ao lado de Antonio Fagundes e sob a direção intelectualizada de Luiz Fernando de Carvalho.

Com a estreia no exterior, Leone segue os passos de colegas como Rodrigo Santoro, Wagner Moura e Alice Braga, e busca conciliar as oportunidades internacionais com o Brasil. “O que mais me interessa são os personagens e os profissionais com quem trabalho, seja em inglês, espanhol, português — e seja aqui ou lá fora”, afirma o ator, que veio da Itália direto rumo a São Paulo para as gravações do filme Barba Ensopada de Sangue, de Aly Muritiba, além de emendar a produção da terceira temporada de Dom. O ator também está em cartaz com O Rio do Desejo, filme adaptado de um conto de Milton Hatoum sobre três irmãos apaixonados pela mesma mulher. No raro tempo livre, Leone garante ser um cara simples: gosta de assistir aos jogos do Fluminense, ouvir música, ir ao cinema e aproveitar a casa nova, onde mora com a namorada, a também atriz Carla Salle. “Sou caseiro”, diz. Até quem pilota a 300 quilômetros por hora precisa de uma pausa frugal na vida.

Publicado em VEJA de 5 de abril de 2023, edição nº 2835

