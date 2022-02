Amazon prepara série baseada no clássico ‘Blade Runner’

Ridley Scott está de volta aos bastidores da franquia de ficção científica Blade Runner. Assim como fez em Blade Runner 2049 (2017), de Denis Villeneuve, Scott será produtor-executivo de uma sequência em formato de série live-action produzida pela Amazon Studios. Intitulada Blade Runner 2099, a narrativa será ambientada 50 anos depois do longa de Villeneuve e, portanto, 80 anos após a história narrada no original Blade Runner (1982), dirigido por Scott. O projeto terá roteiro de Silka Luisa, showrunner de Shining Girls, um seriado de suspense com estreia prevista para abril na Apple TV+ — e que tem Wagner Moura no elenco.

Os rumores sobre o seriado foram confirmados por Ridley Scott em novembro do ano passado, quando estipulou que a produção teria cerca de dez horas no total. Agora, é oficial: os estúdios Amazon já estão desenvolvendo o projeto com prioridade. A franquia chegou a ser adaptada para a televisão em 2021, mas em formato de anime. Chamado Blade Runner: Black Lotus, a série foi produzida pela Adult Swim, um braço do Cartoon Network, e se passa em 2032, no intervalo entre os dois filmes.

O projeto é mais um que reflete o empenho da Amazon em narrativas em grande escala de ficção científica e fantasia épica, a exemplo da série derivada de Senhor dos Anéis, programada para setembro, e A Roda do Tempo, lançada no final do ano passado.