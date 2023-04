Além de Silvio Santos: o plano do Star+ para brigar com a Netflix no país

Com o lançamento recente da segunda temporada da série biográfica O Rei da TV, que explora de forma folhetinesca e livre a vida de Silvio Santos, a plataforma de streaming Star+ quer apostar cada vez mais no mercado brasileiro. Ciente da competição árdua com outras gigantes do streaming, como Netflix e HBO, que já vêm produzindo séries e filmes nacionais em escala considerável, o serviço da Disney concentra seus esforços em produzir conteúdo pop. A nova leva de oito episódios da biografia do dono do SBT, disponibilizados no catálogo desde a última quarta-feira, 29, acompanha outros títulos nacionais de boa repercussão da plataforma, caso de Impuros e Santo Maldito.

“Levamos muito a sério o poder e o potencial que tem a produção original no Brasil. E não é só sobre produzir em si, mas contar as nossas histórias, mostrar nossos talentos, os que estão na frente e por trás da câmera, falar de inclusão, porque acompanhamos as tendências baseados em dados”, diz Cristiano Lima, gerente de conteúdo do Star+, em entrevista a VEJA. “Em 2022, tivemos um volume grande de tráfego, contando Disney+ e Star+, que são contabilizados juntos. As duas plataformas têm produções nacionais. Queremos oferecer variedade. O Rei da TV é um fenômeno de público e crítica. Nossa estratégia é ter um volume razoável e que torne possível contar diferentes tipos de história.”, complementa o executivo.

Jérôme Merle, gerente de produções nacionais, avalia a reação negativa da família Abravanel sobre a primeira temporada como uma questão normal. A nova fase explora a candidatura de Silvio Santos à presidência, suas mudanças mirabolantes e repentinas no SBT e o sequestro de Patricia Abravanel, ocorrido em 2001. “Em relação à edição e mudanças, o trabalho foi único e intenso para os dezesseis episódios, com uma busca eterna de respeito à personalidade de Silvio Santos, sempre baseados em fatos conhecidos. As críticas são, a meu ver, mais uma divergência de opiniões que ressentimento. Sempre tivemos um especial cuidado na busca de equilíbrio, e a segunda temporada trará elementos mais recentes da vida dele — portanto, também mais conhecidos”, explica Merle. “A vida de Silvio Santos é muito ampla e dezesseis episódios são pouco, mas ficamos muito felizes com os resultados da primeira temporada. Silvio continua sendo muito procurado em todas as mídias, mas só no Star+ teremos sua vida completa”.