Acusado de pedofilia, José Dumont é solto da prisão pela Justiça

Atualizado em 12 out 2022, 13h41 - Publicado em 12 out 2022, 13h31

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 12 out 2022, 13h41 - Publicado em 12 out 2022, 13h31

Acusado de pedofilia e posse de pornografia infantil, José Dumont conseguiu soltura da prisão nesta terça-feira, 11. A desembargadora Suimei Meira Cavalieri, da 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, mandou soltar o ex-ator da Globo de 72 anos, que será monitorado por tornozeleira eletrônica. O artista foi preso em flagrante em 15 de setembro por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. Dumont estava preso na Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na zona norte da capital fluminense.

A decisão foi tomada após uma sessão sobre o caso ocorrida ontem. “Por unanimidade, concederam parcialmente a ordem, para relaxar a prisão do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, mas com imposição substitutiva de cautelares alternativas, nos termos do voto do relator”, escreveu a magistrada no ofício.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a prisão preventiva foi afastada porque o ator está sendo processado pelo crime de armazenamento de imagens de cenas pornográficas e, “de acordo com o Código de Processo Penal, não cabe prisão preventiva nessa situação. No entanto, ele terá de cumprir medidas cautelares alternativas, como monitoração eletrônica”.

José Dumont estava gravando a novela da Globo Todas as Flores, escrita por João Emanuel Carneiro exclusivamente para o Globoplay. A emissora demitiu Dumont imediatamente na data em que ele foi preso e, dias depois, contratou Jackson Antunes para substitui-lo na interpretação do personagem Galo. A trama estreia no streaming da Globo na próxima quarta-feira, 19.