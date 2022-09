Globo escala às pressas substituto de José Dumont, preso por pedofilia

Após a prisão do ator José Dumont, de 72 anos, por suspeita de pedofilia e posse de pornografia infantil na semana passada, a Globo demitiu o ator do elenco de Todas as Flores, novela de João Emanuel Carneiro para o Globoplay, e agora escalou Jackson Antunes para substituir o intérprete do personagem Galo. Antunes, que fez uma participação recente em Pantanal, assinou contrato com a emissora nesta segunda-feira, 19, e já confirmou sua entrada na trama pelas redes sociais. Procurada por VEJA, a Globo ainda não se manifestou. No domingo, 18, o Fantástico ignorou o escândalo envolvendo o nome do ex-funcionário durante a divulgação do folhetim e de Travessia, que sucederá a atual novela das 9 na TV aberta.

Em Todas as Flores, Galo é um vilão que pratica tráfico humano em parceria com a inescrupulosa Zoé (Regina Casé). O papel inicialmente seria de Tonico Pereira, que acabou substituído por Dumont, e agora será feito por Jackson Antunes. Na história, o crápula alicia menores de idade em situação de vulnerabilidade. José Dumont chegou a gravar várias cenas da novela que chega ao streaming em 17 de outubro, mas deverá ter sua participação cortada completamente, colocando a produção da Globo em uma força-tarefa para regravar o conteúdo com o substituto a tempo de não afetar o cronograma de lançamento do folhetim de João Emanuel Carneiro.

Na última quinta-feira, 15, José Dumont foi preso em uma ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro sob suspeita de ter abusado de um adolescente de 12 anos, cujo ato teria sido flagrado por câmeras de segurança. Em um comunicado, a Globo informou no mesmo dia que rompeu o contrato por obra certa com o artista. Sua última novela foi Nos Tempos do Imperador, exibida pela emissora entre agosto de 2021 e fevereiro deste ano.